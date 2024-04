VENETO – Frana interrompe la Gardesana Orientale tra Torbole e Malcesine

La Gardesana Orientale è chiusa fra Torbole (Trento) e Malcesine (Verona) per una frana in località Tempesta, nel comune di Nago-Torbole, subito dopo il confine tra Trentino e Veneto.

Un grosso masso di circa 1,5 metri cubi si è staccato in una zona già colpita in passato da altre frane che hanno causato la chiusura della regionale.

La frana è avvenuta alle 23 di ieri sera, al km 91,9, senza conseguenze perché in quel momento non transitava nessuno. Il Comune di Malcesine sulla pagina social ha annunciato che la Gardesana resterà chiusa per tutta la giornata di oggi, intanto è interrotto il collegamento stradale fra Malcesine e Riva del Garda.ANSA VENETO