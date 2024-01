Divieto di circolazione dei mezzi pesanti: controlli straordinari della polizia locale

Dalla settimana prossima prendono il via controlli straordinari messi in atto dalla polizia locale per verificare il rispetto del divieto della circolazione di mezzi pesanti in strada Pasubio e in viale Dal Verme.«Abbiamo chiesto agli agenti di essere presenti in modo specifico lungo strada Pasubio e viale Dal Verme – dichiara il sindaco Giacomo Possamai – per scoraggiare i camionisti che continuano ad utilizzare quelle due strade vietate ai mezzi pesanti. L’introduzione della variante alla SP 46 ha fatto registrare ottimi risultati, abbattendo dopo decenni traffico e rumore nei quartieri del Villaggio del Sole e di Maddalene. Ma è necessario che tutti si adeguino, così come il puntuale rispetto dell’ormai storico divieto previsto in viale Dal Verme è essenziale per tutelare la qualità della vita dei residenti di qualla zona. Questi controlli, che si protrarranno anche per il futuro, diventano così fondamentali per assicurare il pieno rispetto delle regole».Da giugno, a seguito dell’apertura della variante alla SP46, i mezzi di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate non possono più circolare all’interno del perimetro compreso tra la variante alla SP46, strada Pasubio, a partire dalla nuova rotatoria con la variante, e viale del Sole. Sono incluse nel divieto strada Vallarsa, strada Pian delle Maddalene, strada Ambrosini, strada di Lobia e strada Maglio di Lobia.

Il divieto in viale Dal Verme, invece, risale agli anni ‘90.

Possono comunque transitare alcune categorie di mezzi mesanti, come quelli utilizzati per il carico e scarico e i trasporti eccezionali autorizzati.

Nelle prossime settimane il controllo da straordinario diventerà bisettimanale.