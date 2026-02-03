Vicentino – Hashish, marijuana e cocaina: due giovani nei guai

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti nel fine settimana, i Carabinieri della provincia di Vicenza hanno fermato due giovani italiani per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, a seguito di controlli alla circolazione stradale.

A Torri di Quartesolo, nella serata di sabato 31 gennaio, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 19enne incensurato residente in città. Durante il controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di 94,38 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, nascosta in parte sulla persona, in parte nel veicolo e in parte presso la sua abitazione. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per il 2 febbraio.

Sempre sabato sera, ad Altavilla Vicentina, un 20enne residente nel comune, già gravato da precedenti, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Durante il controllo alla circolazione stradale, il giovane ha tentato di liberarsi della droga lanciandola dal finestrino. La successiva perquisizione veicolare e domiciliare ha permesso di recuperare complessivamente 10,06 grammi di cocaina, parte nelle vicinanze del veicolo e parte a casa. Il ragazzo è stato anche sanzionato per guida senza patente, mai conseguita.

Tutti i quantitativi di droga sono stati sottoposti a sequestro. I controlli confermano l’attenzione dei Carabinieri della provincia di Vicenza nella prevenzione dei reati legati allo spaccio e alla sicurezza stradale.