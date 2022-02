VICENTINO – Auto fuori-strada e capovolta: due feriti

Alle 19:00 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Bocchetta a Conco Lusiana per un’auto finita capovolta fuoristrada probabilmente per la fitta nebbia presente nella zona: feriti due anziani. I pompieri arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza l’auto ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato la coppia, rimasta incastrata nell’abitacolo. I due ottantenni sono stati presi in cura dal personale del SUEM e trasferiti in ospedale a Bassano del Grappa. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.