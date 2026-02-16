Vicentino – Auto fuori controllo centra cabina del gas e finisce contro un bar

Attimi di forte apprensione nella notte a Bolzano Vicentino, dove poco dopo le 3.30 i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto nei pressi del bar “Baracchino”.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è andato a schiantarsi contro la cabina della media pressione del gas di rete. Dopo l’impatto, l’auto ha proseguito la propria corsa finendo contro le serrande dell’attività commerciale.

Vista la delicatezza della situazione, i vigili del fuoco hanno immediatamente chiuso la strada statale per consentire ai tecnici del gas di intervenire sull’impianto e ripristinare le condizioni di sicurezza. Solo dopo la messa in sicurezza della cabina e del veicolo è stato possibile riaprire la viabilità.

Le operazioni si sono concluse alle prime luci dell’alba. Sono in corso le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.