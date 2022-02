Vicentino 50enne investito mentre passeggia: il pirata scappa

Ieri sera, poco dopo le 20, un vicentino di cinquant’anni è stato investito mentre passeggiava in via Battaglione Monte Spluga. L’uomo alla guida dell’auto, dopo aver colpito la vittima, si è immediatamente dileguato. L’incidente è avvenuto alla rotatoria in prossimità del “Chilli Wine” del Villaggio del Sole. Immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno preso in cura l’uomo, portandolo poi al pronto soccorso in codice giallo, probabilmente con il femore rotto. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha interrogato i testimoni e sta cercando di visionare le telecamere di sorveglianza per scoprire l’identità del pirata.