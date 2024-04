VENETO – Violento frontale: feriti un uomo e una ragazza

Grave incidente venerdì 19 aprile alle 14 in via Campolongo a Due Carrare in provincia di Padova. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente una Toyota Yaris condotta da un uomo di Abano e una Peugeot alla cui guida vi era una ragazza del posto. Sul post la Polizia Stradale, i carabinieri di Abano, i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto dalle lamiere il conducente della Yaris. L’a donna’uomo è stato trasportato all’ospedale di Padova in condizioni serie, anche se non correrebbe pericolo di vita. La ragazza è stata invece portata per accertamenti all’ospedale di Abano