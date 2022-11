VENETO – Truccano il chilometraggio dell’auto e la vendono: denunciati in tre

Tre persone sono state denunciate per truffa dai carabinieri di Riese Pio X per aver truccato il chilometraggio di un’automobile messa in vendita su un sito internet. I tre soggetti, di 29, 53 e 45 anni, tutti gravati da precedenti penali e residenti in provincia di Bergamo, sono titolari di una concessionaria di auto a Cairate, in provincia di Varese. Qualche tempo fa hanno messo in vendita una Peugeot 308, riducendone in maniera rilevante il chilometraggio e truffando un operaio di 46 anni di Riese che, interessatosi del veicolo, aveva pagato al trio 13.700 euro.