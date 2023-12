ARZIGNANO – Lascia auto con chiavi inserite e motore acceso e gliela rubano: trovata a Vicenza, i ladri fuggono

Furto ieri nel tardo pomeriggio ad Arzignano dove un residente ha parcheggiato per pochi minuti davanti alla sua abitazione la propria auto con le chiavi inserite e motore acceso.

Uscito di casa dopo pochi minuti non ha più trovato l’auto e non gli è rimasto altro da fare se non avvertire le Forze di Polizia del luogo che provvedevano ad informare anche la Centrale Operativa della Questura.

L’auto è stata avvistata dopo neanche mezz’ora da un equipaggio della Squadra Mobile che l’ha notata percorrere Viale Milano con a bordo due uomini adulti di etnia sub-sahariana. Questi, vistisi scoperti, nel dirigersi verso Campo Marzo, hanno iniziato a zigzagare pericolosamente tra le auto ed i pedoni che attraversavano la strada riuscendo momentaneamente a fare perdere le tracce.

Sul posto sono arrivate anche le pattuglie della Squadra Volanti rintracciando l’auto parcheggiata lungo Viale Eretenio, già abbandonata dagli occupanti.

In considerazione delle circostanze è stato fatto intervenire il personale della Polizia Scientifica al fine di rilevare eventuali impronte digitale che potranno permettere di identificare le due persone che erano state viste a bordo dell’autovettura senza averne alcun titolo.

Al termine dei rilievi effettuati il proprietario è potuto tornare in possesso dell’autovettura.