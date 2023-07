VENETO – Trovato cadavere senza testa in una condotta dell’acqua

Macabra scoperta nella mattinata di ieri. Il cadavere di una donna, senza testa e in evidente stato di decomposizione, è stato trovato in Via Distrettuale a Mareno di Piave, nel Trevigiano. A dare l’allarme è stata una signora venuta a controllare la casa di un familiare, nella quale si trova la condotta dell’acqua da cui è emersa la salma.

Stando ai primi accertamenti, la salma sarebbe rimasta all’interno della conduttura per molto tempo, almeno un anno, dato l’evidente stato di decomposizione in cui si trovava. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Conegliano e i vigili del fuoco di Asolo. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia per fare luce sull’identità della donna.