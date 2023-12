VENETO – Trovato cadavere in Prato della Valle a Padova

Il cadavere di un uomo di origine africana è stato ritrovato stamane all’alba a Padova, in Prato della Valle.

È stato notato da alcuni passanti in una canaletta che costeggia l’isola Memmia. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi e il corpo è stato riportato in superficie. Non presenta apparentemente segni di violenza. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. La salma è stata portata all’istituto di Medicina legale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ancora ignote le cause della morte. Potrebbe trattarsi di un uomo senza fissa dimora colto da malore