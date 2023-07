VENETO – Tragico schianto in A4: morto il conducente e tre feriti gravi, la mamma e due feriti minorenni

Grave incidente nel pomeriggio di giovedì in autostrada A4 vicino all’area di servizio Arino Ovest in direzione di Milano (comune di Dolo – Venezia). Un’automobile, con 4 persone a bordo, ha tamponato un tir ed il bilancio è di un morto, il conducente di nazionalità svizzera e di tre feriti gravi, la mamma e due figli minorenni, portati negli ospedali di Mestre e Venezia.

Sul posto la Polizia stradale di Mestre che ha fatto gli accertamenti del caso, assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del Suem con gli ausiliari autostradali di Concessioni Autostradali Venete. Il Tir è stato tamponato mentre si trovava in una piazzola di sosta. La carreggiata è stata chiusa e si sono formate code in direzione Milano di almeno 10 km. Ora in smaltimento