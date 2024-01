VENETO – Torna Marco Mengoni: concerto all’Euganeo

Alla vigilia della prima volta di Marco Mengoni da co-conduttore sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus arriva l’annuncio cheMarco sarà protagonista di un tour negli stadi nell’estate dell’anno prossimo: dopo il tripudio con oltre 30mila fan alloStadio EuganeodiPadovanel 2023, tornerà sullo stesso palco il17 luglio 2025!

Per quanto riguarda i biglietti, ci sarà un accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire delle ore 10:00 di martedì 30 gennaio fino alle ore 10:00 di giovedì 1 febbraio (info su www.priceless.com/music). Per gli utenti iscritti a My Live Nation su www.livenation.it biglietti disponibili dalle ore 11:00 di giovedì 1 febbraio. Vendita generale dalle ore 11:00 di venerdì 2 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e circuiti autorizzati.

È in arrivo, quindi, un nuovo tour negli stadi, una serie di concerti “per cui ho già delle idee -racconta il cantautore – che non mancheranno di raccontare 15 anni di carrieraricchi di riconoscimenti, vittorie, grandi platee ed empatia con il pubblico italiano ed europeo”.

Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale di Marco, e arriverà dopo questi due ultimi due anni che per Marco Mengoni sono stati segnati da traguardi importanti: 79 dischi di platino, 2.5 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live. Il 2023 gli ha portatola vittoria della 73esima edizione del Festival di Sanremocon “Due Vite” (250 milioni di stream audio e video, 5 platini in Italia, oltre 100 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale), aggiudicandosi anche la serata delle cover con una versione gospel di Let it be accompagnato dal Kingdom Choir e il premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dall’orchestra alla miglior composizione musicale.

Con Due Vite ha incantato nuovamente tutta Europa – dopo la sua prima volta nel 2013 – all’Eurovision conquistando il 4° posto e il premio per la miglior composizione. A maggio 2023 ha pubblicato Materia (Prisma), l’ultimo tassello della trilogia cinque volte platino MATERIA, un viaggio musicale iniziato a dicembre 2021 con Materia (Terra) e proseguito ad ottobre 2022 con Materia (Pelle) e nello stesso anno ha vinto il Nastro D’Argento per la miglior canzone originale con “Caro amore lontanissimo” (inedito di Sergio Endrigo).

Questo autunno Marco Mengoni è stato in tour nei grandi palazzetti europei, segnando tre sold out a Bruxelles, Francoforte e Parigi. Recentemente il progetto Materia si è trasformato in una antologia dal titolo “Materia, Le Parole”, nata da un’idea di Marco Mengoni insieme ai ragazzi della Scuola Holden di Torino. Dopo aver ascoltato i tre dischi dell’artista (Terra, Pelle, Prisma) gli studenti hanno prodotto racconti, poesie e riflessioni in base alle suggestioni dei pezzi e alle emozioni che hanno provato ascoltandoli. Il cantautore devolverà la totalità del compenso e dei diritti d’autore per l’istituzione delle borse di studio della Scuola Holden.