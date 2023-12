VENETO – Tir si rovescia e finisce fuoristrada: 1 ferito (FOTO)

Alle 7:10 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti via Eroi Divisione Acqui a Monselice per un autoarticolato finito rovesciato fuoristrada: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente dalla cabina di guida, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico nell’attesa del recupero del mezzo. Intervento ancora in corso.