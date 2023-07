VENETO – Stalker investe e poi ferisce con un coltello carabiniere: un collega gli spara

aggiornamento

L’aggressore è morto in ospedale

—-

Violenta aggressione con il bilancio di due feriti gravi a Padova. Venerdì pomeriggio alle 14, in vicolo Castelfidardo (Padova) un 55enne albanese stalker, che aveva il divieto di avvicinarsi alla moglie , si è portato nelle vicinanze della casa della donna, che per paura ha chiamato i carabinieri. Sul posto una pattuglia della Rediomobile. L’uomo, messo alle strette è partito in retromarcia con il furgone investendo uno dei militari per poi scendere e tentare di ucciderlo con un coltello. A quel punto un collega militare ha estratto una pistola ed ha colpito 4 volte l’albanese. Sia il carabiniere, sia l’aggressore, sono ricoverati in gravi condizioni a Padova. Il primo non è in pericolo di vita, mentre sono più gravi le condizioni del 55enne