VENETO – Sparò ad un ladro, la moglie chiede la grazia a Mattarella

Sara Scolaro, la moglie di Walter Onichini, il macellaio padovano in carcere dal 13 settembre per aver ferito un ladro albanese, Elson Ndreca, ha presentato insieme all’avvocato Ernesto De Toni richiesta di grazia al Presidente Mattarella nel giorno in cui il malvivente avrebbe dovuto comparire davanti al gup di Padova per falsa testimonianza per non aver fatto il nome dei complici.

Ma l’uomo è fuggito da tempo dall’Italia proprio per sottrarsi ad ogni provvedimento giudiziario. (ANSA)