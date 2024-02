VENETO – Ladri in villetta sparano al ginocchio di un giovane

Sono in corso le indagini in Veneto in seguito all’aggressione avvenuta ieri sera da parte di alcuni criminali presso una residenza a Ca’ Ballarin, frazione di Cavallino Treporti, sul litorale veneziano.

Secondo quanto riportato dai giornali locali, i ladri sono stati scoperti da un uomo e suo figlio, contro i quali hanno sparato dei colpi di pistola, ferendo il giovane a una gamba. Il giovane ferito, Alberto Biondo, è stato trasportato all’ospedale di Mestre, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’arto; suo padre, Maurizio, è stato aggredito fisicamente ed è stato medicato a Jesolo. Da quanto emerge dalle prime testimonianze, i rapinatori erano tre, con il volto coperto e armati, e avevano l’intenzione di saccheggiare la casa di campagna, dove risiedono i genitori anziani di Maurizio Biondo. Il nipote e il figlio hanno affrontato i ladri, dando luogo a una colluttazione durante la quale sono stati sparati dei colpi di pistola che hanno ferito il giovane alla gamba. I malviventi sarebbero poi fuggiti a piedi, riuscendo a dileguarsi.