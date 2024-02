VICENZA – Arrestato ladro di medicinali e due denunciati per spaccio

La quotidiana attività di Polizia Giudiziaria e controllo del territorio, la Squadra Mobile e personale della Squadra Volanti della Questura di Vicenza, anche a seguito di numerose segnalazioni provenienti dai cittadini, ha permesso di rintracciare in città tre pregiudicati che per i reati commessi sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Nello specifico:

Nella serata di ieri gli agenti della Questura osservavano un sospetto andirivieni da una abitazione in passato già segnalata come luogo di ritrovo di persone dedite allo spaccio di stupefacenti. Per tal motivo decidevano di procedere al controllo che ha permesso di identificare F.J., 27enne cittadino tunisino regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, e la compagna I.N., 24enne cittadina italiana, già conosciuta dalle forze di Polizia per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. La coppia, attualmente convivente in Vicenza, veniva trovata in possesso di grammi 1,01di sostanza stupefacente del tipo cocaina , nonché numerose banconote con valuta in Euro e Dollari statunitensi. A seguito di tale rinvenimento, il personale decideva di procedere anche alla perquisizione domiciliare, che permetteva di rinvenire anche materiale oggettivamente atto al confezionamento ed alla pesatura dello stupefacente. Entrambi venivano quindi accompagnati presso gli Uffici della Questura dove, dopo la redazione degli atti di Polizia Giudiziaria ed il fotosegnalamento, venivano denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di materiale atto al confezionamento.

Nella stessa serata, gli Agenti di una pattuglia della Squadra Volanti, transitando in Viale Verona, notavano un soggetto in bicicletta intento a prelevare un oggetto da un furgone addetto alla consegna medicinali parcheggiato sul ciglio della strada. Il soggetto, identificato poi per O.O. 30enne cittadino nigeriano, richiedente asilo e con precedenti per ricettazione, si allontanava velocemente verso il centro cittadino proprio mentre l'autista del furgone urlava verso di lui sbracciandosi per tentare di fermarlo. Immediatamente gli Agenti intercettavano il fuggitivo e lo bloccavano malgrado uno di loro fosse stato investito in pieno da O.O. con la sua bicicletta. Il tentativo di fuga falliva e il soggetto veniva trovato in possesso di un borsello contenente documenti, telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali che l'autista riconosceva immediatamente come proprio. Per tale motivo O.O., accompagnato presso gli Uffici della Questura dove, dopo la redazione degli atti di Polizia Giudiziaria ed il fotosegnalamento, veniva tratto in arresto per i reati di rapina impropria, resistenza e lesioni a P.U. dandone immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria che ne disponeva la custodia in attesa della convalida.

L’Agente riportava lesioni personali con gg 3 di prognosi.