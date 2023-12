VICENZA – Rompe finestrini per rubare nelle auto: arrestato 30enne

Poco prima delle 5 del 12 dicembre, un equipaggio delle volanti della Polizia è intervenuto in Via Rossi a Vicenza in risposta a una segnalazione di furto su un’autovettura in sosta, una Jeep Patriot, di proprietà di un amico di un residente locale (momentaneamente assente). Il testimone aveva visto un ladro infrangere il vetro dell’auto e appropriarsi di alcuni oggetti all’interno.

Inizialmente, il presunto responsabile del furto è stato trattenuto sul posto dal testimone in attesa dell’arrivo della Polizia. Tuttavia, l’individuo ha negato ogni coinvolgimento, dichiarandosi completamente innocente.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di identificare il testimone e il sospetto ladro, un cittadino originario della Costa d’Avorio (N. A. P. di 30 anni). Durante la perquisizione sul posto, la polizia ha rinvenuto nelle tasche dell’uomo diverse carte di credito, un martello frangivetro, un coltello multiuso, una torcia e un orologio.

In particolare, l’orologio è stato riconosciuto dal legittimo proprietario dell’auto danneggiata, giunto sul posto a seguito della tumultuosa situazione. L’orologio è stato restituito al proprietario, mentre gli altri oggetti sono stati sequestrati.

Il cittadino ivoriano è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di routine, rivelando di essere in regola con il permesso di soggiorno, ma senza una residenza fissa e con diversi precedenti penali e/o di polizia per reati contro la persona e il patrimonio nella zona di Verona.

Contemporaneamente, sono stati effettuati accertamenti sulle carte di credito trovate addosso all’uomo. I poliziotti hanno scoperto che una di esse apparteneva a un residente di Vicenza, il quale ha riferito di averla lasciata all’interno di un’altra auto parcheggiata in Via Rossi, il cui vetro anteriore era stato infranto nella stessa notte.

Di conseguenza, è emerso che almeno due veicoli erano stati derubati durante la notte.

L’uomo ivoriano è stato arrestato per furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida del rito direttissimo previsto per la giornata di oggi. Contro di lui sono in corso di emissione specifiche misure di prevenzione da parte del Questore di Vicenza.