VENETO – Scontro tra 2 auto: 2 feriti (FOTO)

Poco dopo le 7 di oggi,i vigili del fuoco sono intervenuti in via Campodoro a Villafranca Padovana per un incidente frontale tra due auto, coinvolta parzialmente anche una terza vettura: due feriti. I pompieri arrivati da Padova anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza le due auto, di cui una finita rovesciata, mentre i due conducenti sono stati presi in cura dal personale del Suem stabilizzati e trasferiti in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9 circa con la messa in sicurezza dell’area.