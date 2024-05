VICENZA – Ruba al corriere in consegna: trovato il ladro

Ieri, intorno alle 17:30, un equipaggio della Volante della Questura è intervenuto a Vicenza, in Viale San Lazzaro, in seguito alla segnalazione di un furto ai danni di un corriere di una rinomata multinazionale. Il corriere aveva momentaneamente lasciato aperta la porta del suo furgone mentre effettuava le consegne. In quel momento, un individuo si è avvicinato al veicolo e si è impossessato del borsello e del telefono che erano momentaneamente incustoditi, per poi fuggire.

Il ladro è stato perseguito dal corriere stesso, che è riuscito a raggiungerlo dopo qualche centinaio di metri. Dopo essere stato scoperto, il ladro ha restituito spontaneamente il bottino al legittimo proprietario. Nel frattempo, sono arrivati gli agenti della Volante, che hanno preso le generalità del responsabile del furto e del corriere, il quale si è riservato di intraprendere azioni legali.