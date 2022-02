VENETO – Scontro fra due auto: ferite due mamme e due bambini

Alle 10:00 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP53 in via Morosini a Eraclea per un incidente semi frontale tra due auto: coinvolte due mamme e due bambini. I pompieri arrivati da San Donà, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le due mamme, le due conducenti, e i relativi figli erano già tutti fuori dalle auto e assistiti dal personale sanitario del SUEM. Sul posto a scopo cautelativo anche l’elisoccorso del 118. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.