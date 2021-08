Veneto, schianto furgone-auto: grave uno dei due conducenti

Questa mattina alle 7, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la Sp54 per soccorrere due persone rimaste ferite in un incidente tra macchina e furgone in via Calnova a Eraclea. Una delle due è in gravi condizioni. I pompieri, arrivati da San Don, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto il conducente incastrato. L’uomo, stabilizzato dal personale del Suem, è stato portato in ospedale. Il guidatore del furgone invece non ha riportato traumi significativi. Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi.