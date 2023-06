VENETO – Scarichi e filtri irregolari, sequestrato cantiere navale

Nei giorni scorsi il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Chioggia, congiuntamente al personale dell’Arpav di Rovigo e sotto il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Rovigo, ha individuato un cantiere navale secondo le contestazioni sprovvisto delle autorizzazioni ambientali necessarie per lo scarico dei reflui e le emissioni atmosferiche. Lo rende noto la comunicazione della Guardia Costiera.

“Il cantiere – prosegue la ricostruzioni degli operanti – che occupa una superficie di ben 18.000 metri quadrati e che svolge perlopiù manutenzione di imbarcazioni di lusso, si è ritenuto in ipotesi accusatoria recapitasse i reflui industriali prodotti nel corso delle lavorazioni in un corso idrico adiacente l’impianto, senza alcun tipo di trattamento preliminare e di conseguenza sprovvisto della necessaria autorizzazione”.

“Analogamente per l’impianto di filtraggio dei gas prodotti all’interno del capannone, alto circa 5 metri, dove veniva effettuata la verniciatura delle unità da diporto, si è ritenuto in ipotesi accusatoria che il cantiere fosse sprovvisto dell’autorizzazione ambientale a garanzia dell’adeguato trattamento dei gas originati dall’attività industriale per le emissioni”.

“L’attività di controllo si è pertanto conclusa con una denuncia a carico del titolare del Cantiere per ipotesi di reati ambientali e con il sequestro di tutti gli scarichi non autorizzati e l’impianto di filtraggio dei gas, al fine di evitare sversamenti nell’adiacente fiume ed emissioni potenzialmente inquinanti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto ed ottenuto la convalida del sequestro preventivo e il titolare de cantiere dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle norme ambientali. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari”.