VENETO – Rissa tra minorenni per un campo da basket: in tre all’ospedale

Una rissa con tanto di spray urticante e tirapugni, e tutto per un campo da basket. È quanto riporta Padova Oggi riguardo un fatto andato in scena lo scorso 20 gennaio nel capoluogo patavino, e al quale avrebbero preso parte una ventina di giovanissimi, divisi in due bande rivali.

Tre di loro sarebbero rimasti a terra feriti, con un sedicenne che avrebbe riportato la frattura delle ossa nasali e del setto nasale oltra ad una contusione all’emicostato, e un coetaneo che avrebbe registrato un trauma cranico facciale causato da una bottigliata in testa. Lo scontro tra i due gruppi sarebbe scaturito dal conteso utilizzo di un campo da basket esistente in piazza De Gasperi.

A riguardo la Squadra Mobile della Questura di Padova ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e locale, con sequestro e contestuale informazione di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Venezia ai danni di sette minori, tutti residenti tra Padova e provincia.

La scintilla

Le perquisizioni hanno portato al sequestro dei telefoni in uso agli indagati, di un manganello telescopico in metallo della lunghezza di 80 centimetri, nonché di capi di abbigliamento riconducibili al soggetto individuato come responsabile del pugno sferrato in volto al sedicenne.