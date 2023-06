VENETO – Recuperata escursionista canadese infortunata

Verso le 10.40 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto all’altezza di Forcella De Zita Sud, a 2.350 metri di quota, per una turista canadese che si era procurata un sospetto trauma toracico dopo essere caduta. Individuata in cresta una persona che faceva segnali, l’eliambulanza è atterrata e ha sbarcato equipe medica e tecnico di elisoccorso. L’infortunata si trovava una sessantina di metri più in basso assieme al marito, sul sentiero numero 514 che porta al Rifugio Pian de Fontana. Una volta assistita da medico e infermiere, la 67enne di Toronto è stata recuperata con un verricello di 30 metri e trasportata all’ospedale di Agordo.