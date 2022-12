VENETO – Ragazza violentata in un garage: arrestato 27 residente nel Vicentino

Un 27enne di origini colombiane è stato arrestato dalle volanti della Questura di Verona con la pesante accusa di violenza sessuale. La presunta vittima è una 19enne veronese e il giovane sarebbe stato arrestato in flagranza di reato a Borgo Milano (Verona) luogo dell’accaduto. Ad allertare la polizia è stato un residente alle 9 di mattina che aveva notato i due entrare nell’area garage del condominio in cui vive. I poliziotti sono intervenuti mentre la violenza era in atto e il 27enne avrebbe minacciato la 19enne di non riferire nulla dell’accaduto.

In base alla ricostruzione, la ragazza sarebbe stata condotta con l’inganno nei garage dopo una serata nottata trascorsa in un locale assieme ad amici comuni. La giovane, arrivata sul posto avrebbe tentato di allontanarsi, ma sarebbe stata trattenuta dal 27enne che avrebbe abusato di lei. La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Borgo Trento a Verona per accertamenti. Il suo telefono è stato trovato nelle tasche del 27enne