VENETO – Produceva e commerciava armi abusivamente: sequestro e sospensione della licenza per azienda trevigiana

Questa mattina all’alba, la 4^ Sezione – Attività di controllo della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Treviso, al termine di una lunga indagine, ha sequestrato decine di armi da sparo di varia tipologia e calibro in uno stabile industriale con sede a Montebelluna. L’azienda, operante in Italia e all’estero nella produzione e distribuzione di armi da fuoco, avrebbe venduto e trasportato abusivamente armi. A gestirla, un noto imprenditore milanese di circa 60 anni.

La società era abilitata alla fabbricazione, all’assemblaggio, alla riparazione, alla vendita e al commercio di armi comuni da sparo e parti di esse. Nella perquisizione, oltre alle armi, sono state sequestrate anche centinaia di parti essenziali di armi, pronte per essere assemblate e immesse sul mercato nazionale ed europeo.

Diversi i reati in materia di armi da fuoco, tra cui la gestione e messa in commercio di armi clandestine, l’omessa custodia di armi, l’irregolarità della tenuta dei registri di pubblica sicurezza (nello specifico, la mancata compilazione per le movimentazioni di carico e scarico delle armi), oltre al trasporto abusivo di armi e parti di esse senza il previsto avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza, senza contare le carenze sull’efficienza e il funzionamento dei sistemi di sicurezza dello stabile adibito alla produzione, mentre sono in corso ulteriori indagini penali ed amministrative. La Questura ha denunciato il titolare dell’azienda e disposto la chiusura dell’azienda e la sospensione della licenza per la fabbricazione, l’assemblaggio, la vendita, il commercio e la riparazione di armi comuni da sparo e delle loro parti.