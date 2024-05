Schio – Entra in un garage e ruba da un’auto: denunciato nordafricano

Nei giorni scorsi, alla Stazione Carabinieri di Schio, è stata presentata una denuncia per furto avvenuto nelle pertinenze di un’abitazione. All’alba, un individuo si era introdotto in un box pertinenziale di una casa situata nella zona di Poleo di Schio e ha asportato alcuni effetti personali dal veicolo parcheggiato all’interno.

Le immediate indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Schio, con l’acquisizione e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di identificare il responsabile del furto come un 45enne tunisino residente a Schio. Di conseguenza, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato ipotizzato di furto in abitazione.