VENETO – Previsto crollo delle temperature

Previsto un drastico calo termico nei prossimi giorni con ondate di freddo provenienti dalla Russia. A confermarlo sono i principali siti che si occupano di meteo e previsioni meteo. L’Italia sarà interessata da piogge, vento e nevicate anche a bassa quota. L’abbassamento delle temperature dovrebbe arrivare già per il weekend con valori che potrebbero scendere anche di 8-10° e vento di bora e grecale che dovrebbe interessare principalmente le regioni adriatiche. Di giorno non dovrebbero essere superati i 5-7° mentre di notte vi saranno estese gelate in pianura. Nella pianura veneta sono previste temperature notturne che vanno da -5° a -2° per tutta la prossima settimana, con picco negativo lunedì.