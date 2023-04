VENETO – Panico sull’autobus che prende fuoco: 10 persone miracolate (FOTO)

Poco dopo le 14:30, i vigili del fuoco sono intervenuti sul Ponte della Libertà a Venezia per l’incendio di un Bus dell’ ATVO, che viaggiava in direzione della città lagunare: tutti in salvo le 10 persone e l’autista che si trovavano a bordo. Il conducente, accortosi che qualcosa non andava, si è fermato facendo scendere tutti i passeggeri, mentre il bus ha preso fuoco. I vigili del fuoco accorsi da Mestre con un’autopompa, due autobotti e 10 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento il bus completamente avvolto dalle fiamme, all’arrivo dei mezzi di soccorsi. La colonna di fumo alzatasi in cielo è stata visibile a chilometri di distanza. La viabilità in direzione Venezia è rimasta bloccata fino allo spegnimento del bus ed è ora in fase di ripristino. Sul posto la polizia di stato e quella locale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di soccorso.