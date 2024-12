VENETO – Lavoro in nero: nei guai tre aziende

Le attività di tre aziende veronesi sono state sospese dopo che i che i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verona hanno scoperto lavoratori ‘in nero’ ed irregolarità Il Nil ha trovato in un laboratorio tessile a Isola della Scala due lavoratori in nero, di cui uno irregolare in Italia, sui 17 presenti.

L’accertamento è stato svolto con il supporto dei colleghi di Villafranca di Verona e della polizia locale.ANSA VENETO