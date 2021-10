VENETO – Insulto razzista dagli spalti: squadra si ritira dal campo

Episodio di razzismo nel Trevigiano durante la partita Cisonese-San Michele Salsa (girone I di Prima Categoria veneta). Come riporta il sito tuttocampo.it, il match è stato sospeso a metà del primo tempo dopo che la squadra ospite, nella quale milita il giocatore preso di mira da un insulto razzista, ha abbandonato il campo.

Secondo quanto è riferito, al 20esimo del primo tempo l’arbitro, Ciprandi di Treviso, stava discutendo con il difensore del San Michele Salsa Ousseynou Diedhiou per un precedente fuorigioco fischiato. Dagli spalti uno spettatore ha gridato “Stai zitto negrone” (la persona non è stata ancora identificata). Da quel momento è scattata l’indignazione dalla panchina della squadra e un altro giocatore di origini africane seduto in panchina è stato espulso per aver risposto allo spettatore. A quel punto la squadra ha abbandonato il terreno di gioco. La Cisonese ha espresso solidarietà ed ora sarà il giudice sportivo decidere in merito alla gara