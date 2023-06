VENETO – Incendio all’esterno di un centro di raccolta rifiuti: vigili del fuoco al lavoro (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 15:15, di oggi pomeriggio, per spegnere l’incendio che sta interessando una catasta di legna e rifiuti, all’esterno del centro di raccolta rifiuti, a Padova, in corso Stati Uniti: nessuna persona coinvolta.

Diverse le chiamate alla sala operativa del 115 per la segnalazione della densa colonna di fumo alzatasi nell’area e visibile da gran parte della città.

Ad intervenire per spegnere le fiamme ora sotto controllo, le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Padova con un’autopompa, un’autobotte, il carro aria e 10 operatori coordinati dal funzionario di guardia.

Sul posto anche l’ARPAV per i rilievi ambientali, le cause del rogo sono in corso di accertamento.