VENETO – I pompieri salvano un gatto finito in un canale e una civetta finita in un camino

Primo intervento – PADOVA, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO UN GATTO CADUTO IN UN CANALE

Intervento dei vigili del fuoco stamattina intorno alle 7:30 nel canale San Massimo, all’altezza del ponte Barbarigo per soccorrere un gatto che era caduto in acqua. Il proprietario, impossibilitato a recuperarlo, ha chiamato i vigili del fuoco, giunti dalla centrale di Padova, che dopo essere scesi nel canale con un gommmone, hanno recuperato Pedro. Dopo un po’ di coccole e averlo portato in zona sicura, lo hanno poi restituito al legittimo proprietario.

Secondo intervento – FIESSO UMBERTIANO, SALVATA UNA CIVETTA

Una civetta entrata accidentalmente nel termocamino di un’abitazione è stata salvata dai vigili del fuoco. È successo, venerdì mattina, in via Trieste a Fiesso Umbertiano (RO), quando il personale del comando è intervenuto per il recupero del piccolo rapace, rimasto incolume nonostante la brutta avventura. Il rapace è stato recuperato è liberato in un’aera verde idonea.