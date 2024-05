VENETO – Giovane coppia sfinita viene recuperata a 1800 metri

Intervento del Soccorso Alpino ad Auronzo di Cadore (Belluno)

Attorno alle 15 la Centrale del 118 è stata contattata da una coppia di turisti francesi, bloccati dalla stanchezza nel Valon di Lavaredo. I due, 29 anni lui, 27 lei, erano scesi sotto il Rifugio Auronzo oltrepassando il tratto innevato, ma raggiunto il sentiero sui ghiaioni a 1.800 metri di quota, sfiniti, non erano più in grado di camminare. Ricevute le coordinate del punto, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore li ha individuati e ha sbarcato con il verricello nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso. Il soccorritore ha quindi fatto spostare in un punto agevole per il recupero i due, che si trovavano in prossimità dei cavi dell’alta tensione. La coppia verricellata a bordo è stata trasportata a Misurina, dove aveva la macchina. Pronto a intervenire il Soccorso alpino di Auronzo.