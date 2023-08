VENETO – Fuoco in camera da letto: donna intossicata

PIOVE DI SACCO, PRINCIPIO D’INCENDIO IN UN APPARTAMENTO, VIGILI DEL FUOCO PORTANO IN SALVO UNA DONNA

Poco prima delle 11:00, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marcato a Piove di Sacco per un principio di incendio all’interno di un un’appartamento: portata in salvo una donna anziana che si trovava all’interno. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno soccorso l’anziana donna portandola fuori, mentre altri operatori spegnevano il principio d’incendio in camera da letto. La donna che ha respirato fumo è stata assistita da personale del Suem e trasferita in ospedale. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un’ora e mezza con l’arieggiamento dell’appartamento e del vano scale.