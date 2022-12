VENETO – Frontale tra due auto: quattro feriti, uno in codice rosso

Nella notte, nella zona di San Martino Buon Albergo, quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale. Secondo quanto appreso, due auto si sarebbero scontrate frontalmente all’altezza degli svincoli della tangenziale, per cause ancora al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica: il personale sanitario, dopo aver fornito le prime cure, ha portato il ferito più grave all’ospedale Borgo Trento in codice rosso.