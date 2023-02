VENETO – Finisce con l’auto nel fossato e perde la vita

Alle 19:00, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Carboncine a Biancade di Roncade per un’auto finita in un fossato di scolo: nell’incidente ha perso la vita un 72enne di Roncade. I pompieri accorsi da Treviso con il personale di prima partenza e l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ancora in corso le operazioni di rilievi e recupero dell’auto.