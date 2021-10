VENETO – Due marinai feriti recuperati con elicottero (VIDEO)

Poco prima delle 15 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago 81 8 miglia al largo del porto di Chioggia per recuperare due marinai infortunati a bordo di una nave. La richiesta dell’operazione di soccorso è stata ricevuta tramite la capitaneria di Porto. Due elisoccorritori sono stati calati sulla nave portacontainer Helen, i quali hanno predisposto tutte le operazioni per vericellare a bordo i due infortunati. Necessario l’uso della barella per recuperare a bordo dell’elicottero il primo infortunato, che è stato subito trasportato all’ospedale di Chioggia. L’elicottero dei vigili del fuoco ha effettuato un ulteriore volo, recuperando anche il secondo infortunato, trasferito pure in ospedale. Le operazioni di soccorso e recupero di Drago 81 sono state rese difficili per la presenza di vento a oltre 40 nodi e mare mosso. Il soccorso dei due infortunati è stato eseguito con l’assistenza della sala operativa del SUEM.