VENETO – Donna cade nel fiume, salvata da un passante

Dramma sfiorato a Vittorio Veneto. Nel pomeriggio di ieri una 30enne di origini marocchine è finita nelle fredde acque del fiume Meschio, venendo soccorsa da un passante, il 51enne Salvatore Scrittore, che è riuscita a metterla in salvo, riportandola subito a riva.

La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale a Conegliano, e sia lei che il 51enne presentavano evidenti segni di ipotermia, anche se non sono in pericolo di vita. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.