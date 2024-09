“Ottobre rosa”: per le donne un mese di incontri, eventi, appuntamenti

Anche quest’anno ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e della diagnosi precoce dei tumori femminili.Oggi a palazzo Trissino è stato presentato il calendario di iniziative de “Gli Amici del Quinto Piano”, che da anni operano come volontari nel reparto di Oncologia dell’ospedale San Bortolo.

«Come assessora alle pari opportunità – ha dichiarato la vicesindaca Isabella Sala – sostengo con forza l’importanza del mese che, rinnovandosi ogni anno, diventa un appuntamento atteso, che aiuta le donne a trovare ispirazione, informazione, educazione, relazione. Tutti elementi fondamentali per prendersi cura di sé, nei diversi tempi della vita, soprattutto nei momenti in cui necessitiamo di grandi energie interiori e di quelle che possono arrivare dall’esterno, dalle istituzioni, dalle associazioni, dai rapporti amicali e familiari. Le proposte delle amiche e degli amici del Quinto piano vanno proprio nel senso di sostenere ogni donna nelle sue diverse esigenze e potenzialità, quest’anno con speciali focus sull’importanza dello sport, dell’alimentazione, della musica. All’interno della Consulta per le Politiche di genere è alta l’attenzione su questi temi, e speriamo di attivare insieme ulteriori iniziative per dare sempre maggiori risposte ai bisogni di ogni persona».«E’ fondamentale – ha aggiunto l’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio – che la diagnosi precoce delle malattie oncologiche femminili diventi un argomento che esce dalle corsie ospedaliere, utilizzando eventi di grande richiamo per diffondere un messaggio fondamentale: la prevenzione salva la vita, la prevenzione è vita. Mi piace che per l’esordio dell’Ottobre rosa sia stato scelto un evento sportivo, perché lo sport ha un duplice ruolo: da una parte aiuta a prevenire molte patologie, dall’altra è un veicolo di comunicazione efficace e diretto a tutti. Un plauso alla grandissima Loretta Pavan, che ha trasformato il proprio percorso dalla malattia alla guarigione in esempio per tanti di noi».

«Oggi è una giornata di particolare importanza – ha detto il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Zaramella, consigliere delegato alla salute e al benessere -, perché segna un punto cruciale nel percorso che ha come tappe la prevenzione, l’informazione e la formazione. Il punto d’arrivo è un concetto moderno di salute, che evolve verso il benessere e poi verso la felicità. L’obiettivo massimo ed ultimo è di avere la possibilità di essere felici, anche in un percorso di malattia e di cura. La delega alla salute che mi ha conferito il sindaco, perciò, segna il passo della nostra amministrazione, capace di affrontare quella che è una vera e propria emergenza sociale e farsene carico. Non è un tema di pertinenza del solo sistema sanitario, che mantiene comunque un ruolo centrale a garanzia di qualità ed equità, ma può avvalersi di una rete di supporto fatta di amministrazioni e di associazioni territoriali. Noi oggi stiamo facendo la nostra parte».

«La malattia oncologica è un avvenimento traumatico, investe non solo la sfera fisica ma anche tutte le dimensioni della persona, da quella psicologica a quella spirituale e sociale – racconta Monica Canale, portavoce de “Gli amici del Quinto Piano” -. In occasione dell’Ottobre rosa, abbiamo perciò voluto sviluppare progetti diversi per portare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, delle nuove cure e di tutte quelle attività collaterali utili ad affrontare il percorso della malattia. L’Ottobre Rosa è un’occasione importante per far conoscere il nostro Gruppo attraverso diverse iniziative volte non solo ai pazienti ma a tutta la cittadinanza».«Il mese dedicato alla salute al femminile spazia tra la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche – spiega il dottor Giuseppe Aprile, primario di Oncologia dell’Ulss 8 Berica -, non dimenticando l’importanza del supporto emozionale, del recupero dell’immagine corporea e del sostegno con la nutrizione clinica. Oltre ai notevoli traguardi raggiunti dalla medicina oncologica nell’aumentare le chance di guarigione, resta l’arte dell’empatia per curare anche con l’ascolto, la parola e il sorriso».



Il programmaE’ fissato per domenica 29 settembre l’evento benefico “Pedalando in Rosa”, promosso da Loretta Pavan e dagli Amici del Quinto Piano per trascorrere momenti di divertimento, condivisione e consapevolezza dell’importanza della prevenzione soprattutto quando si tratta di materia oncologica. Il percorso di circa 50 km è adatto a tutti; partirà da piazza Biade alle 8 e passerà per i comuni di Dueville, Sandrigo, Colceresa, Pianezze, Marostica (55 km totali) per poi tornare a Vicenza. A Parco della Pace, nell’ambito della rassegna Hangar Palooza, i ciclisti saranno accolti da un punto di ristoro a cui seguirà un momento di approfondimento con l’intervento di oncologi, dell’amministrazione comunale e di testimonianze di donne colpite dal tumore al seno. Iscrizioni amicidelquintopiano@gmail.com oppure 3462862405.Lunedì 30 settembre alle 18 presso il Centro Congressi Confartigianato in via Fermi 201, avrà luogo la conferenza “Al tuo fianco: diritti e i servizi per il malato oncologico” in collaborazione con Andos, Lilt e Confartigianato. Esperti del settore parleranno dei diritti del malato oncologico e del loro familiari. Per info e prenotazioni amicidelquintopiano@gmail.com – 327 6649637.Sempre presso il Centro Congressi Confartigianato Vicenza martedì 8 ottobre alle 20.30 si terrà la conferenza “L’oblio oncologico: un nuovo diritto per i pazienti” organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza in collaborazione con gli Amici del Quinto Piano, Andos e Lilt, per illustrare il nuovo diritto all’oblio oncologico con un focus sulle sue implicazioni giuridiche, mediche, psicologiche e sociali. Per info e prenotazioni amicidelquintopiano@gmail.com – 327 6649637.Domenica 13 ottobre alle 17 presso la Basilica di San Felice Fortunato avrà luogo il concerto “Gloria Magnificat” di Antonio Vivaldi con la Nuova Orchestra Pedrollo e il Coro Cantamarilli.Sabato 26 ottobre invece un focus sull’importanza della musica in ambito oncologico: dalle 15 presso la Sala Pobbe del Conservatorio Pedrollo si svolgerà la conferenza “La musica che cura” durante la quale interverranno oncologi, psico-oncologi e musicoterapeuti.Per partecipare ad entrambi gli appuntamenti musicali: amicidelquintopiano@gmail.com o 3276649637.Sabato 16 novembre dalle 16 a Ca’ Beregana si terrà l’evento “Il cibo da nemico ad alleato durante e dopo la malattia”. Verranno trattati i risultati del “SeTA – Servizio di terapia alimentare” nato nel 2017 con l’obiettivo di attivare un servizio di consulenza nutrizionale gratuita all’interno del reparto di Oncologia di Vicenza. L’equipe, diretta dal dottor Renato Giaretta, L’equipe lavora in stretta collaborazione con il personale medico del reparto diretto dal dottor Giuseppe Aprile, di nutrizione clinica ed infermieristico. ha eseguito centinaia di visite a pazienti oncologici quasi tutti nella fascia d’età tra i 45 e i 74 anni con particolare incidenza del tumore alla mammella. Ospite dell’incontro sarà il professor Sandro Spinsanti, direttore dell’Istituto Giano per le Medical Humanities, con il suo intervento “La nutrizione nell’intreccio delle modalità di cura”. Per info e prenotazioni amicidelquintopiano@gmail.com – 327 6649637.Sabato 23 novembre alle 20 presso il Teatro San Marco di Vicenza avrà luogo lo spettacolo “Sogno un mondo che danza: il viaggio” con la partecipazione del gruppo “I dance the way I feel” e di altre scuole di danza. Il progetto nasce da un’idea di Noemi Meneguzzo e offre gratuitamente classi settimanali di Qi gong e danza contemporanea a pazienti oncologici, ex pazienti, familiari ed amici. Per info e prenotazioni amicidelquintopiano@gmail.com – 3496103402. Per informazioni sull’Ottobre rosa è possibile consultare Viva, il portale eventi del Comune di Vicenza, al link https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Ottobre-Rosa-2024.Per informazioni sulle attività degli Amici del Quinto Piano: amicidelquintopiano@gmail.com, www.amicidelquintopiano.it, 3276649637.