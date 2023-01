VENETO – Discute con la moglie, scende dall’auto e va vicino ai binari del treno: travolto e ucciso ristoratore

Tragedia a Venezia ieri sera alle 23.30. Un noto ristoratore veneziano 49enne, Oscar Stanziani, è stato travolto ed ucciso da un treno di passaggio sul ponte della Libertà. In base ad una prima ricostruzione, si trovava in auto con la moglie. Si sarebbero fermati e sarebbero scesi, discutendo animatamente. L’uomo avrebbe all’improvviso scavalcato la massicciata che divide la strada dalla ferrovia e sarebbe stato travolto dal convoglio. La polizia ferroviaria sta indagando per ricostruire l’accaduto. Potrebbe non essere un gesto volontario – secondo quanto riporta il Gazzettino – ma un incidente. L’uomo potrebbe essere stato risucchiato dallo spostamento d’aria o agganciato dal treno.