Veneto – Crolla il solaio di un ex convento in ristrutturazione: due operai feriti

Intervento dei vigili del fuoco alle 11:30 di lunedì 26 maggio per un incidente sul lavoro, causato dal crollo del solaio del terzo e del secondo piano di un ex convento in via Sant’Eufemia, a Padova, durante alcuni lavori di ristrutturazione. Due operai sono rimasti feriti.

La squadra dei vigili del fuoco di Padova è al lavoro per mettere in sicurezza l’area e isolare la porzione della struttura ancora a rischio di crollo. I due lavoratori, travolti dalle macerie, sono stati stabilizzati sul posto dal personale sanitario del Suem 118 e poi trasferiti in ospedale.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il funzionario di guardia. Presenti per gli accertamenti i tecnici dello Spisal e la polizia di Stato.