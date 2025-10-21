CRONACAVENETO
21 Ottobre 2025 - 10.14

Veneto – Cade e si frattura una caviglia all’uscita da una ferrata

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Uscita con due amici dalla Ferrata Guzzella, dopo essere salita a Cima Grappa, nella fase di discesa dal sentiero numero 151 bis, un’escursionista siciliana di 49 anni, sabato, è inciampata e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Scattato l’allarme verso le 17.30 la donna è stata raggiunta da una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per essere poi recuperata dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Treviso emergenza, calato con un verricello di 15 metri. La donna è stata poi trasportata in ospedale.  

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Cade e si frattura una caviglia all'uscita da una ferrata | TViWeb Veneto - Cade e si frattura una caviglia all'uscita da una ferrata | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy