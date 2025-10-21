Veneto – Cade e si frattura una caviglia all’uscita da una ferrata

Uscita con due amici dalla Ferrata Guzzella, dopo essere salita a Cima Grappa, nella fase di discesa dal sentiero numero 151 bis, un’escursionista siciliana di 49 anni, sabato, è inciampata e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Scattato l’allarme verso le 17.30 la donna è stata raggiunta da una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per essere poi recuperata dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Treviso emergenza, calato con un verricello di 15 metri. La donna è stata poi trasportata in ospedale.