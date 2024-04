VENETO – Auto sbanda in autostrada e prende fuoco: due feriti

A27, PRINCIPIO D’INCENDIO DI UN’AUTO DOPO ESSERE FINITA CONTRO IL GUARDRAIL: DUE FERITI

Poco prima delle 14:30, di venerdì 5 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A27, tra gli svincoli di Treviso Sud e l’allacciamento dell’A4, nei pressi dell’area di servizio Sile Ovest per un principio d’incendio di un’auto dopo essere finita contro il guardrail: due feriti. I pompieri arrivati da Treviso, hanno spento l’incendio della Fiat Abarth 695, mentre la coppia a bordo venuti fuori autonomamente, se pur feriti, sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.