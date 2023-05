VENETO – Auto sbanda e finisce fuoristrada lungo la Romea: 1 ferito (FOTO)

Alle ore 13 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Romea in località Sant’Anna di Chioggia per un’auto finita rovesciata fuoristrada: una persona lievemente ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la persona alla guida è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e portata in pronto soccorso per ulteriori controlli. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.