VENETO – Auto nel fiume: recuperato il corpo di un giovane

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un giovane, unico occupante di un mezzo finito nel fiume Adige ad Anguillara Veneta. E’ in corso il recupero dell’auto. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco, i sommozzatori di Venezia e i nautici di Rovigo, al lavoro da stamattina alle 9:00 in seguito alla segnalazione di un’autovettura in acqua nel comune di Anguillara Veneta, località Borgo Forte (PD). Sul posto anche i Carabinieri e il personale 118 del Suem Veneto