VENETO – Auto finisce nel fossato: estratto 1 ferito (FOTO)

Poco prima delle 10:30 di stama nei vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Serenissima a Vigonovo per un’auto finita rovesciata nel fossato di scolo: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato assistito dai sanitari del Suem messo in barella e trasportato in strada per essere trasferito in ambulanza in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.