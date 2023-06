VENETO – Abusava della figlia 15enne della convivente: 50enne arrestato

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip un cittadino straniero accusato, a Venezia, di aver abusato della figlioccia minorenne dandole regali ma anche picchiandola.



La vicenda risale a qualche mese fa, nell’hinterland veneziano dove l’uomo, un cinquantenne, conviveva con la madre della ragazzina che ha 15enne, verso la quale ha cominciato a rivolgere le proprie attenzioni.

Secondo quanto ricostruito dal pm Fabrizio Celenza, per conquistare la ragazzina prometteva regali e la faceva ubriacare. Una circostanza diventata conuetudine finchè la 15enne non ha raccontato tutto alla madre.

A far scattare la richiesta d’aiuto il fatto che l’adolescente si era innamorata ed era corrisposta, di un coetaneo che, geloso, la vessava e minacciava, perché non riusciva a liberarsi del 50enne.

La Procura, vista la gravità dei fatti, aveva chiesto al Gip Maria Rosa Barbieri l’arresto, che però fino a qualche giorno fa non era scattato perché l’uomo era irreperibile, si pensava all’estero. Oggi, seguito dall’avvocato Giorgio Pietramala, davanti al Gip il 50enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando solo una dichiarazione spontanea in cui ha detto di non essere mai andato via dall’Italia. (ANSA).